O urbanista e professor José Xaides ingressou na última segunda-feira (13) com uma ação popular na Vara da Fazenda Pública de Bauru pedindo, em caráter liminar ‘urgente’, a suspensão da assinatura do contrato de concessão do sistema de tratamento de esgoto e drenagem do município. No processo, ele questiona a forma como os custos de obras de drenagem urbana estariam sendo incluídos na tarifa de água e esgoto.

Segundo a ação, a proposta prevê que toda a população arque com uma tarifa de 55,8% para financiar intervenções de drenagem, incluindo obras na avenida Nações Unidas, mesmo que parte dos moradores não tenha relação direta com esses impactos. O urbanista sustenta que o modelo transfere os custos para consumidores residenciais e pequenos empresários, enquanto grandes empreendimentos que contribuem para a impermeabilização do solo não arcariam proporcionalmente com as despesas.

Outro ponto levantado é o cronograma das obras. De acordo com o processo, a cobrança da tarifa começaria de imediato, enquanto as obras de drenagem estariam previstas apenas a partir do sexto ano de contrato. A ação também menciona a substituição de cerca de 100 mil hidrômetros, o que, segundo o autor, poderia elevar ainda mais o valor das contas.