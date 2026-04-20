Lençóis Paulista - O Ministério Público (MP) solicitou informações à Câmara Municipal de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) a respeito de pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito (CEI) assinado pelos 12 vereadores, em fevereiro deste ano, com o objetivo de apurar a gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Recentemente, por decisão da Mesa Diretora, o requerimento foi arquivado.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, na sessão de 9 de fevereiro, o requerimento foi apresentado em plenário e, após a leitura, o presidente da Casa, Francisco de Assis Naves, o Chico Naves (MDB), determinou o encaminhamento do expediente ao assessor da Mesa Diretora para análises técnica e jurídica quanto ao atendimento dos requisitos constitucionais, legais e regimentais exigidos para abertura de uma CEI.

No dia seguinte, a assessoria emitiu parecer informando que, embora o documento tivesse o número de assinaturas necessário, "faltou esclarecer o fato ou fatos determinados que motivaram o requerimento de CEI", "requisito essencial expressamente previsto no art. 71 do Regimento Interno". A assessoria orientou a presidência da Câmara a conceder um prazo de cinco dias para a complementação do requerimento.