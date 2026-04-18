No Brasil, a expectativa de vida ultrapassa os 76 anos - para as mulheres fica por volta dos 79 anos. Mas é claro que a gente quer aproveitar cada minuto com saúde, podendo ter autonomia para fazer nossas atividades.

É por isso que precisamos falar em gerenciar o envelhecimento. Sempre é tempo de se cuidar mais, olhando para a saúde de forma integral. Ou seja, alimentação equilibrada, atividade física constante, check-ups médicos e cuidados com a pele.

Na coluna de hoje, eu falo um pouco mais sobre isso.