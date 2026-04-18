No Brasil, a expectativa de vida ultrapassa os 76 anos - para as mulheres fica por volta dos 79 anos. Mas é claro que a gente quer aproveitar cada minuto com saúde, podendo ter autonomia para fazer nossas atividades.
É por isso que precisamos falar em gerenciar o envelhecimento. Sempre é tempo de se cuidar mais, olhando para a saúde de forma integral. Ou seja, alimentação equilibrada, atividade física constante, check-ups médicos e cuidados com a pele.
Na coluna de hoje, eu falo um pouco mais sobre isso.
Como gerenciar nosso envelhecimento e ter mais saúde?
Gerenciamento de envelhecimento é a prática intencional de adotar hábitos, estratégias e acompanhamentos ao longo da vida para manter o máximo possível de funcionalidade física, equilíbrio mental e saúde geral com o passar dos anos. Em vez de focar apenas em tratar doenças quando elas aparecem, o gerenciamento do envelhecimento busca a prevenção. Assim, 3 pilares se destacam:
Força física e capacidade funcional
Inclui atividades que preservam e desenvolvem massa muscular, mobilidade, equilíbrio e condicionamento. Exercícios de força, atividade aeróbica, alongamento e boa nutrição ajudam a reduzir perda muscular, manter autonomia e diminuir riscos de quedas e doenças associadas ao sedentarismo.
Saúde mental e cognitiva
A ideia aqui é garantir bem-estar psicológico e funcionamento do cérebro. Envolve gestão do estresse, qualidade do sono, estímulo cognitivo, propósito de vida e conexões sociais, fatores essenciais para prevenir declínios emocionais e cognitivos ao longo do tempo.
Cuidados preventivos e monitoramento da saúde
Consiste em acompanhamento médico regular, exames preventivos, vacinação, controle de fatores de risco e hábitos saudáveis. O objetivo é identificar precocemente alterações de saúde e agir antes que se tornem problemas mais graves.
Ou seja, o gerenciamento de envelhecimento propõe uma visão proativa e integrada do processo de envelhecer, na qual corpo, mente e prevenção trabalham juntos para ampliar a longevidade com qualidade de vida e independência funcional.
Dito isso, conheça os hábitos essenciais para manter a saúde
1. Alimentação saudável
Priorizar uma dieta equilibrada, rica em vegetais, fibras e proteínas magras como peixe, frango, ovos e leguminosas ajuda a manter a massa muscular, apoiar o metabolismo e fornecer nutrientes essenciais para o corpo.
2. Check-ups médicos frequentes
Realizar consultas e exames periódicos permite acompanhar indicadores de saúde, níveis de vitaminas (como vitamina D e B12) e avaliar a densidade óssea, prevenindo condições como a osteoporose.
3. Atividade física regular
A prática consistente de exercícios, especialmente musculação, permite preservar a massa magra - importante porque naturalmente perdemos músculo com o envelhecimento - além de melhorar equilíbrio, mobilidade e saúde cardiovascular.
4. Cuidados com a pele
O uso diário de protetor solar e consultas periódicas com dermatologista ajudam a prevenir danos acumulados pelo sol e reduzem o risco de problemas como o câncer de pele. Seu dermatologista também pode propor tratamentos estéticos para que sua pele tenha mais viço e menos rugas.
5. Manutenção da vida social
Cultivar amizades, convivência familiar e participação em atividades sociais contribui para o bem-estar emocional, reduz sentimentos de isolamento e está associado a melhor saúde mental ao longo da vida.
6. Cultive hobbies
Manter o cérebro ativo por meio de leitura, aprendizado e hobbies estimula funções cognitivas e pode ajudar a reduzir o risco de declínio cognitivo e doenças como o Alzheimer.
7. Consultas com psicólogo
Acompanhamento psicológico pode ajudar no manejo do estresse, na adaptação a mudanças da vida e na manutenção do equilíbrio emocional, fortalecendo a saúde mental em todas as fases da vida.
Viu que não é difícil, né? E o resultado se transforma em qualidade de vida!
Um forte abraço e até o próximo final de semana!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027