A nova decisão envolvendo Abel Ferreira não é apenas mais um julgamento disciplinar. É parte de um movimento mais amplo da Justiça Desportiva brasileira.

Nos últimos meses, os principais debates nos tribunais não trataram de invasões de campo, violência generalizada ou colapso disciplinar. O foco tem sido outro: a conduta de atletas e treinadores diante da arbitragem.

O nome de Neymar esteve sob análise após declarações públicas críticas à arbitragem em competição nacional. O episódio envolvendo atleta do Red Bull Bragantino, julgado por manifestações direcionadas à árbitra, também ganhou repercussão relevante. Em comum, não estava o resultado do jogo. Estava a forma da reação.