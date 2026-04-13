Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (13), em Bauru, após tentarem fugir de uma abordagem em um carro furtado e se envolverem em uma colisão. Os policiais localizaram com eles porções de drogas e, além da receptação e da direção perigosa, os suspeitos responderão por tráfico.

Equipe da 4.ª Companhia da PM do 4.º Batalhão de Caçadores em patrulhamento pelo bairro Ferradura Mirim avistou um veículo produto de furto ocupado pelos dois homens e deu ordem de parada, mas os suspeitos tentaram fugir, o que deu origem a um breve acompanhamento.

Durante a fuga, segundo a PM, o condutor dirigiu de forma perigosa e acabou batendo o automóvel. Após a abordagem, foi constatado que um dos homens transportava grande quantidade de entorpecentes. O segundo tentou fugir a pé, mas foi localizado com apoio de outras equipes.