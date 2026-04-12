Ana Carolina Oliveira ficou conhecida por conta de sua maior dor: a morte da filha, Isabella Nardoni, vítima de um crime de grande repercussão nacional em 2008.

Ela, então, resolveu transformar a tragédia em superação e propósito. Atualmente, a vereadora da cidade de São Paulo é uma das vozes mais ativas no compromisso com a defesa de crianças e adolescentes, além das mulheres em situação de vulnerabilidade.

Ana Carolina conta sua trajetória na palestra “Resiliência: como Ana Carolina Oliveira transformou a dor em luta”, que será realizada na próxima sexta-feira (17), às 18h30, no Auditório da OAB-Bauru. A palestra é gratuita, mas com vagas limitadas – por isso, é necessário fazer inscrição pelo link: http://bit.ly/4mjJIRv O vereador Pastor Bira assistiu à palestra em Avaré (SP) e, lá mesmo, fez o convite para a colega de partido (ambos são do Podemos) vir a Bauru falar sobre o assunto convite aceito na hora.

“O evento será um importante momento de reflexão e diálogo sobre políticas públicas e ações de prevenção à violência, especialmente a proteção das nossas crianças e adolescentes”, opina Pastor Bira. “A história de luta da Ana Carolina precisa ser compartilhada”, completa.