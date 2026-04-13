Uma mulher morreu após ser atropelada na rodovia Bauru-Arealva, por volta das 23h deste domingo (12). Segundo informações da Polícia Rodoviária, o veículo, um Jeep Compass, era conduzido por outra mulher, de 31 anos. Com o impacto, a vítima morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), os policiais encontraram a vítima na faixa da direita, já coberta por manta térmica. A motorista não sofreu ferimentos e estava consciente. Não havia sinais de embriaguez, mas ela se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ainda segundo apuração policial no local, a vítima seria uma pessoa em situação de rua. Ela não portava documentos e não foi identificada até o fechamento da reportagem. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do atropelamento.