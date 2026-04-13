Entregadores e motoristas de aplicativos de Bauru aderem, nesta terça-feira (14), a uma paralisação nacional organizada por trabalhadores de plataformas como iFood, Uber e 99. O ato faz parte de um protesto contra o Projeto de Lei 152/2025, que está no Congresso Nacional, e propõe a regulamentação das atividades exercidas por profissionais do transporte de passageiros e de entregas por aplicativo. Os motoristas discordam de vários pontos do projeto.

Na cidade, a mobilização terá início às 11h, com concentração na Praça do Avião, na Zona Sul, em frente ao McDonald’s. Em seguida, os participantes seguem em carreata em direção à Praça das Cerejeiras, em uma manifestação que busca dar visibilidade às reivindicações da categoria e cotnar com apoio da classe política local.

De acordo com os organizadores, a orientação é para que os profissionais não aceitem corridas ou pedidos de entrega durante o período do protesto e mantenham os aplicativos desligados. A estratégia tem como objetivo provocar impacto direto nas operações das plataformas, evidenciando a insatisfação dos trabalhadores e pressionando por mudanças no texto do projeto.