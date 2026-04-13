Entregadores e motoristas de aplicativos de Bauru aderem, nesta terça-feira (14), a uma paralisação nacional organizada por trabalhadores de plataformas como iFood, Uber e 99. O ato faz parte de um protesto contra o Projeto de Lei 152/2025, que está no Congresso Nacional, e propõe a regulamentação das atividades exercidas por profissionais do transporte de passageiros e de entregas por aplicativo. Os motoristas discordam de vários pontos do projeto.
Na cidade, a mobilização terá início às 11h, com concentração na Praça do Avião, na Zona Sul, em frente ao McDonald’s. Em seguida, os participantes seguem em carreata em direção à Praça das Cerejeiras, em uma manifestação que busca dar visibilidade às reivindicações da categoria e cotnar com apoio da classe política local.
De acordo com os organizadores, a orientação é para que os profissionais não aceitem corridas ou pedidos de entrega durante o período do protesto e mantenham os aplicativos desligados. A estratégia tem como objetivo provocar impacto direto nas operações das plataformas, evidenciando a insatisfação dos trabalhadores e pressionando por mudanças no texto do projeto.
Segundo lideranças do movimento, embora a proposta seja apresentada como uma forma de organizar o setor, parte da categoria entende que o projeto pode trazer prejuízos aos profissionais que atuam diariamente nas ruas. Entre as principais críticas estão a possibilidade de aumento das obrigações sem melhora efetiva na remuneração, além do receio de maior controle sobre a atividade sem contrapartida financeira adequada, cobrando taxa do trabalhador via Previdência, sem trazer qualquer ganho real para a categoria e permite que o trabalhador seja bloqueado sem direito a defesa.
Os trabalhadores também afirmam que, na forma atual, o texto pode reduzir os ganhos e intensificar a pressão sobre a categoria, beneficiando mais as empresas e o poder público do que os próprios prestadores de serviço.
O vereador Markinho Souza (MDB) vai acompanhar a manifestação: “A intenção é pedir apoio da prefeita Suéllen Rosim (PSD) junto aos deputados do partido PSD. Será entregue um ofício solicitando o apoio”, informou o vereador. O grupo avalia a ida até a Câmara Municipal e ao Ministério Público do Trabalho para pedir apoio.
A expectativa é de adesão de profissionais de Bauru e de cidades da região, o que pode provocar atrasos nas entregas, especialmente no horário de pico dos pedidos de refeições e saída do horário de almoço.