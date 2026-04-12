O Esporte Clube Noroeste anunciou há pouco, oficialmente, o desligamento do técnico Guilherme Alves e de seu auxiliar, Xandão Almeida, do comando da equipe profissional. A decisão foi comunicada pela diretoria do clube. Em nota oficial, o Noroeste agradeceu aos profissionais pelos serviços prestados durante o período em que estiveram à frente da equipe, ressaltando o comprometimento e a dedicação demonstrados no dia a dia de trabalho. O clube também destacou o respeito e o profissionalismo que marcaram a condução das atividades dentro e fora de campo.

Ainda segundo o comunicado, a diretoria reconheceu a contribuição de Guilherme Alves e Xandão Almeida no desenvolvimento do trabalho técnico, enfatizando a postura ética adotada pela comissão ao longo de sua passagem pelo clube. O Noroeste encerrou a nota desejando sucesso aos dois profissionais na continuidade de suas carreiras, indicando confiança de que ambos seguirão trilhando novos desafios no futebol.

Foram 10 jogos de Guilherme como treinador do Norusca, com 1 vitória, 3 derrotas e 6 empates. Até o momento, o clube não informou quem assumirá o comando técnico da equipe para a sequência da temporada.