Um motorista de caminhão, de 39 anos, foi rendido por criminosos armados, mantido sob ameaça por várias horas e deixado amarrado no baú do próprio veículo durante um roubo de carga registrado entre a madrugada e a manhã deste domingo (12), em Bauru. A mercadoria levada foi avaliada em R$ 157.560,12, segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com o registro policial, a vítima havia acabado de deixar um depósito localizado na rua Joaquim Marquês de Figueiredo, na região do Núcleo Octávio Rasi, após o carregamento de mercadorias. Ao sair do local, por volta de 0h38, o caminhão foi interceptado por uma motocicleta e um carro.

Um dos suspeitos, armado, abordou o motorista e anunciou o assalto. Sob grave ameaça, a vítima foi obrigada a permitir a entrada do criminoso na cabine e seguir dirigindo pelas imediações do Distrito Industrial, até acessar uma estrada de terra nas proximidades de Tibiriçá, na Rodovia Marechal Rondon, no sentido Lins.