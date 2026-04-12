Um motorista de caminhão, de 39 anos, foi rendido por criminosos armados, mantido sob ameaça por várias horas e deixado amarrado no baú do próprio veículo durante um roubo de carga registrado entre a madrugada e a manhã deste domingo (12), em Bauru. A mercadoria levada foi avaliada em R$ 157.560,12, segundo o boletim de ocorrência.
De acordo com o registro policial, a vítima havia acabado de deixar um depósito localizado na rua Joaquim Marquês de Figueiredo, na região do Núcleo Octávio Rasi, após o carregamento de mercadorias. Ao sair do local, por volta de 0h38, o caminhão foi interceptado por uma motocicleta e um carro.
Um dos suspeitos, armado, abordou o motorista e anunciou o assalto. Sob grave ameaça, a vítima foi obrigada a permitir a entrada do criminoso na cabine e seguir dirigindo pelas imediações do Distrito Industrial, até acessar uma estrada de terra nas proximidades de Tibiriçá, na Rodovia Marechal Rondon, no sentido Lins.
No local, outros envolvidos já aguardavam para realizar o transbordo da carga para um segundo caminhão. Durante toda a ação, o motorista permaneceu sob a mira de arma de fogo e recebeu ameaças constantes.
Após a transferência da mercadoria, os criminosos amarraram as mãos e os pés da vítima e a colocaram dentro do baú do próprio caminhão, onde ela permaneceu presa até a manhã seguinte. Por volta das 7h30, um outro caminhoneiro ouviu os pedidos de socorro e acionou a Polícia Militar.
Além da carga, também foram levados o celular e a chave do caminhão. O veículo apresentou danos na fechadura da porta do passageiro, provocados durante a abordagem.
A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos no local onde a vítima foi encontrada. O caso foi registrado no CPJ de Bauru como roubo de carga com emprego de arma de fogo, participação de mais de um autor e restrição da liberdade da vítima. Até o momento, ninguém havia sido preso.