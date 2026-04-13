A concessionária ViaRondon informa que realizará a interdição total de trecho da marginal leste da rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 344, em Bauru, nesta terça-feira (14), das 9h às 16h, para a execução de obras de melhoria no pavimento.

Além da alça de acesso da avenida Moussa Nakhl Tobias para a via marginal leste da Rondon, também estão previstas as interdições da marginal leste, na altura do quilômetro 344, e da alameda Flor do Amor (interdição total).

Durante o período das obras, os usuários que estiverem na Moussa Tobias deverão seguir até o dispositivo do km 345 (trevo do aeroporto), fazer as conversões necessárias, e acessar a rodovia no sentido Botucatu/São Paulo.