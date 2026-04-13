Ourinhos - Um homem foi preso em flagrante, neste final de semana, em Ourinhos (130 quilômetros de Bauru), após enviar mensagens para a própria esposa, simulando que havia sido sequestrado, e pedindo dinheiro para não ser morto. Desesperada, a mulher procurou a polícia e, após buscas, ele foi detido em uma boate e admitiu que inventou o crime para pagar a conta no estabelecimento.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu neste domingo (12). A vítima procurou o plantão policial de Ourinhos relatando o desaparecimento do seu companheiro e o recebimento de mensagens e ligações com exigência de dinheiro, sob graves ameaças.

"Equipes do plantão fizeram diligências e buscas em diversos pontos da cidade, incluindo estabelecimentos comerciais e casas noturnas. O indivíduo foi localizado em uma boate, em situação incompatível com a versão apresentada", informa a Polícia Civil.