A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, lançou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, destacando avanços em sua agenda ESG, com resultados importantes em clima, biodiversidade, impacto social e eficiência operacional. Como principais destaques, observam-se a proteção da vegetação nativa, a remoção de toneladas de CO2 da atmosfera, investimentos sociais e progressos nas metas da agenda Bracell 2030.
"O documento reforça como a companhia consolida a sustentabilidade como eixo central do negócio, mesmo em um cenário global desafiador", diz a empresa, em nota. Entre os marcos mais relevantes, está o avanço no Compromisso Um-Para-Um, iniciativa pela qual a empresa apoia a conservação de um hectare de floresta nativa para cada hectare de eucalipto plantado.
Em 2025, a Bracell contribuiu para a proteção de 301 mil hectares de vegetação nativa, revelando o alcance da meta estabelecida (100%) e reforçando seu papel na preservação da biodiversidade. No estado de São Paulo, o programa contempla 13 unidades de conservação, incluindo o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, em Capão Bonito, o Parque Estadual Carlos Botelho, um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do estado e também Parque Estadual Intervales, em Guapiara.
A atuação também alcança outras regiões do interior paulista, com áreas como a Estação Ecológica Caetetus, em Gália; a Estação Ecológica Sebastião Aleixo e Refúgio da Vida Silvestre Aimorés – Jardim Botânico, em Bauru além de unidades em municípios como Avaré, Anhembi, Santa Bárbara, Angatuba, Marília, Paranapanema e Itapeva, reforçando a presença da companhia em diferentes territórios estratégicos para a conservação da biodiversidade.
Além disso, a companhia evoluiu em soluções baseadas na natureza, com o uso de inimigos naturais para controle biológico nas florestas de eucalipto, o que já reduziu em 80% a aplicação de defensivos químicos.
“Dois anos após o lançamento do nosso plano de metas Bracell 2030, os resultados mostram que estamos no caminho certo para transformar nossos compromissos em entregas concretas. Avançamos de forma consistente em temas importantes, como biodiversidade e impacto social, com uma agenda que integra crescimento e conservação. Para a Bracell, sustentabilidade não é uma frente paralela, mas a base do nosso modelo de negócio e da forma como geramos valor no longo prazo”, afirma Márcio Nappo, vice-presidente de Sustentabilidade da companhia.
Redução de emissões e remoção de carbono
A agenda climática também apresentou resultados relevantes. As operações da Bracell permitiram a remoção de 3,4 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, considerando florestas plantadas e áreas nativas preservadas. Além disso, desde 2020, a empresa já reduziu em 47% as emissões de carbono por tonelada de produto, avançando em direção à meta de descarbonização até 2030.
No campo operacional, a Bracell reforçou seu modelo industrial eficiente e sustentável. Em 2025, 90% da energia utilizada veio de fontes renováveis, apoiando a redução da dependência de combustíveis fósseis. A companhia também manteve alta capacidade produtiva, podendo produzir até 3 milhões de toneladas de celulose kraft e 2 milhões de toneladas de celulose solúvel por ano.
Crescimento em tissue e ampliação do impacto social
Outro destaque do ano foi o fortalecimento do negócio de tissue, com crescimento de mercado e expansão internacional. A empresa alcançou quase 10% de participação no mercado brasileiro de consumo e ampliou exportações para regiões como Europa, América Latina e Oriente Médio.
Na frente social, a Bracell ampliou investimentos e impacto positivo nas comunidades. Por meio do Bracell Social, foram investidos R$ 9,9 milhões em projetos, alcançando mais de 159 mil pessoas em iniciativas de educação, geração de renda e bem-estar.
O relatório também aponta aumento de 10% na renda de famílias participantes de projetos de geração de renda em relação a 2024, evidenciando o avanço consistente na promoção do desenvolvimento local.
Diversidade avança e sustentabilidade é reconhecida
A companhia também avançou em diversidade, com 27,7% de mulheres em cargos de liderança, reforçando o compromisso com a meta de 30% até 2030.
O desempenho em sustentabilidade ainda foi reconhecido por premiações relevantes. O Compromisso Um-Para-Um recebeu o Prêmio Eco 2025 da Amcham Brasil, destacando a liderança da empresa em conservação ambiental.
Segundo o vice-presidente da Bracell, os resultados evidenciam uma estratégia consistente de longo prazo, baseada na integração entre crescimento e responsabilidade socioambiental. A companhia segue comprometida em ampliar seu impacto positivo, consolidando um modelo de atuação que equilibra produção, conservação e desenvolvimento social.
Acesse e confira o relatório completo em: https://www.bracell.com/sustentabilidade/relatorios-de-sustentabilidade/
Sobre a Bracell
A Bracell é uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, com expertise no cultivo sustentável de eucalipto. Presente no Brasil desde 2003, integra o grupo Royal Golden Eagle (RGE), com sede em Singapura. A companhia conta com mais de 11 mil colaboradores e duas unidades industriais no país - em Camaçari (BA) e Lençóis Paulista (SP) — além de escritório administrativo em Singapura e estruturas comerciais na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.bracell.com .