A Bracell, uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, lançou seu Relatório de Sustentabilidade 2025, destacando avanços em sua agenda ESG, com resultados importantes em clima, biodiversidade, impacto social e eficiência operacional. Como principais destaques, observam-se a proteção da vegetação nativa, a remoção de toneladas de CO2 da atmosfera, investimentos sociais e progressos nas metas da agenda Bracell 2030.

"O documento reforça como a companhia consolida a sustentabilidade como eixo central do negócio, mesmo em um cenário global desafiador", diz a empresa, em nota. Entre os marcos mais relevantes, está o avanço no Compromisso Um-Para-Um, iniciativa pela qual a empresa apoia a conservação de um hectare de floresta nativa para cada hectare de eucalipto plantado.

Em 2025, a Bracell contribuiu para a proteção de 301 mil hectares de vegetação nativa, revelando o alcance da meta estabelecida (100%) e reforçando seu papel na preservação da biodiversidade. No estado de São Paulo, o programa contempla 13 unidades de conservação, incluindo o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, em Capão Bonito, o Parque Estadual Carlos Botelho, um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do estado e também Parque Estadual Intervales, em Guapiara.