14 de abril de 2026
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EM JAÚ

Três mulheres ficam feridas após confusão que começou em adega

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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JC Imagens
A ocorrência foi registrada na CPJ de Jaú como lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões
A ocorrência foi registrada na CPJ de Jaú como lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões

Jaú - Três mulheres ficaram feridas, e uma delas foi socorrida desacordada, na madrugada desta segunda-feira (13), após uma confusão que teve início em uma adega localizada no Jardim Cila de Lúcio Bauab, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de agressão em via pública e, no local, encontrou uma mulher desacordada após ter sido violentamente atacada.

Segundo relatos de populares, a vítima e sua filha teriam tentado intervir em uma discussão de casal ocorrida na adega, mas, posteriormente, foram localizadas e agredidas pelos envolvidos na briga.

A filha foi levada à Santa Casa, onde recebeu atendimento médico. Na sequência, familiares das vítimas, em represália, invadiram a residência de uma das agressoras, causando nova situação de violência.

A PM localizou um dos envolvidos, que foi levado ao plantão policial, ouvido e liberado. As vítimas receberam atendimento médico e não correm risco de morte. A ocorrência foi registrada como lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões.

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