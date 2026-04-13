Jaú - Três mulheres ficaram feridas, e uma delas foi socorrida desacordada, na madrugada desta segunda-feira (13), após uma confusão que teve início em uma adega localizada no Jardim Cila de Lúcio Bauab, em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender ocorrência de agressão em via pública e, no local, encontrou uma mulher desacordada após ter sido violentamente atacada.

Segundo relatos de populares, a vítima e sua filha teriam tentado intervir em uma discussão de casal ocorrida na adega, mas, posteriormente, foram localizadas e agredidas pelos envolvidos na briga.