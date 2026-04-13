Um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (12) deixou duas pessoas feridas na rodovia Bauru-Marília, na altura do quilômetro 370, em Piratininga (14 quilômetros de Bauru). De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a colisão envolveu um automóvel VW Polo e uma motocicleta Honda CB300F Twister. Ambos os veículos seguiam no sentido Bauru quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o carro atingiu a traseira da moto.

Na motocicleta estavam o condutor, de 22 anos, e um passageiro, de 19. Ambos sofreram lesões leves e foram socorridos ao Pronto-Socorro Municipal de Bauru por uma equipe da concessionária responsável pela rodovia. O motorista do carro, de 24 anos, não se feriu. Segundo a Polícia Militar (PM), foi realizado teste do bafômetro nos três envolvidos, com resultado negativo para ingestão de álcool.

Ainda conforme o registro policial, não foram constatadas irregularidades nos veículos, que estavam com documentação e seguro em dia. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será analisado pela Polícia Civil. Até o momento do BO, não havia informações detalhadas sobre o estado de saúde das vítimas.