Uma família moradora de Areiópolis foi detida na noite deste domingo (12) após ser flagrada tentando abandonar um cachorro nas proximidades do distrito de Aparecida, em São Manuel(69 quilômetros de Bauru). A ação foi interceptada por equipes de segurança após denúncia anônima e acompanhamento do veículo suspeito.

Segundo a TV Areiópolis Conectado, a Guarda Civil Municipal de Areiópolis monitorava o automóvel desde a cidade vizinha, após receber denúncias de que os ocupantes pretendiam abandonar o animal. O veículo foi abordado no momento em que os suspeitos tentavam deixar o cão em um canavial, na divisa entre os dois municípios.

Após a abordagem, os agentes deram voz de prisão aos envolvidos e acionaram a Polícia Militar. Participaram da ocorrência equipes de Areiópolis e São Manuel. O cachorro foi resgatado em segurança e encaminhado à Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de São Manuel. A previsão é de que o animal seja posteriormente devolvido à Guarda Municipal de Areiópolis.