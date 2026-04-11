Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã deste sábado (11) suspeitas de envolvimento em um roubo a residência em Lins. O grupo foi localizado pouco tempo após o crime, já na cidade de Avaí, durante uma ação da Polícia Militar, que apreendeu dinheiro, joias, celulares, ferramentas e uma arma de fogo.
Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 7h40 na casa de um empresário, na região central de Lins. Os suspeitos mantiveram a vítima sob ameaça, com restrição de liberdade, e utilizaram arma de fogo durante a ação. Após o roubo, o grupo fugiu em um veículo Nissan Versa vermelho, sentido Guarantã.
A movimentação do carro foi identificada por câmeras de monitoramento, o que permitiu às equipes da polícia iniciar o acompanhamento pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, sendo perseguidos até Avaí, quando foram interceptados no centro da cidade.
Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo grande quantidade de joias e semijoias, além de R$ 22.279,06 em dinheiro. Também foram apreendidos celulares, luvas, toucas, fita adesiva, abraçadeiras plásticas e ferramentas como pé de cabra, alicate, cinzel e chave de fenda, materiais que, segundo a investigação, teriam sido utilizados para invadir o imóvel e executar o crime.
A vítima compareceu ao plantão policial e reconheceu os objetos e o valor em dinheiro levados da residência. Parte dos pertences foi restituída ainda na delegacia. A polícia também constatou que o automóvel utilizado na fuga circulava com placas adulteradas. No veículo, foram localizadas seis placas de identificação diferentes, incluindo a original e outras duas combinações distintas, o que reforça a suspeita de tentativa de dificultar a identificação do grupo.
Além dos objetos subtraídos, foram apreendidos um revólver calibre .32 com cinco munições, um simulacro de pistola e munições avulsas. O caso foi registrado como roubo consumado a residência, com concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.
Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça, e a polícia segue investigando se o grupo tem participação em outros crimes semelhantes na região.