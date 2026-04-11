Quatro pessoas foram presas em flagrante na manhã deste sábado (11) suspeitas de envolvimento em um roubo a residência em Lins. O grupo foi localizado pouco tempo após o crime, já na cidade de Avaí, durante uma ação da Polícia Militar, que apreendeu dinheiro, joias, celulares, ferramentas e uma arma de fogo.

Segundo a polícia, o crime aconteceu por volta das 7h40 na casa de um empresário, na região central de Lins. Os suspeitos mantiveram a vítima sob ameaça, com restrição de liberdade, e utilizaram arma de fogo durante a ação. Após o roubo, o grupo fugiu em um veículo Nissan Versa vermelho, sentido Guarantã.

A movimentação do carro foi identificada por câmeras de monitoramento, o que permitiu às equipes da polícia iniciar o acompanhamento pela Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Os suspeitos desobedeceram à ordem de parada, sendo perseguidos até Avaí, quando foram interceptados no centro da cidade.