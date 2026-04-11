Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (11) após atropelar uma criança de 6 anos e ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool no bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru. Durante a ocorrência, a Polícia Militar também constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Segundo a polícia, a PM foi acionada para atender a um atropelamento na rua Renato Rossi Vieira. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o motorista já contido por populares. O homem apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa, andar cambaleante, olhos avermelhados e comportamento agitado. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exame clínico confirmou o estado de embriaguez.

A vítima, uma menina, foi socorrida por uma equipe do Samu e levada ao Pronto-Socorro Municipal Central. Conforme as informações iniciais, a criança estava em estado estável, sem lesões graves aparentes, mas permaneceu em observação médica devido a um impacto na região da cabeça.