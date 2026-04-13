14 de abril de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 423 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa
Grande parte das vagas está no cargo de Operador de teleatendimento e telesserviços, que sozinho concentra 200 vagas
Grande parte das vagas está no cargo de Operador de teleatendimento e telesserviços, que sozinho concentra 200 vagas

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 423 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Advogado (a) – Trabalhista – 3 vagas    

Advogado (a) Jr - Direito do Consumidor – 6 vagas        

Agente de limpeza – 1 vaga

Analista de Marketing Digital – 1 vaga

Analista de Operações I (Cadastro, Subsídios, Ofícios - Backoffice Jurídico) – 6 vagas    

Analista Desenvolvedor (a) - (Back End Sr – Python) – 3 vagas

Analista Júnior (Governança de TI) – 1 vaga

Assistente de clínica odontológica - esterilização (TSB/ASB) – 1 vaga

Assistente de compras – 1 vaga              

Assistente/Analista Fiscal (Escritório de Contabilidade) – 1 vaga             

Atendente de loja (Boulevard Shopping) – 5 vagas

Atendente multitarefas (PCD) – 1 vaga

Atendimento – 2 vagas

Auxiliar de estoque – 2 vagas

Auxiliar de limpeza – 2 vagas

Auxiliar Administrativo – 3 vagas

Auxiliar de cozinha (Jaguacy) – 1 vaga

Auxiliar de despachante – 2 vagas

Auxiliar de expedição – 1 vaga

Auxiliar de Faturamento – 1 vaga

Auxiliar de infraestrutura – 1 vaga

Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga

Auxiliar logístico – 40 vagas

Auxiliar logístico (PCD) – 40 vagas

Balconista (Gold Silver Bauru Shopping) – 1 vaga

Comprador de Suprimentos (Arquiteto) – 1 vaga

Consultor de relacionamento – 1 vaga

Consultor de vendas – 3 vagas

Consultor de vendas (EAD - atuação em todo o Brasil) – 30 vagas

Consultor (a) de vendas (semijoias) – 2 vagas

Criadora de conteúdo (apresentador da marca) – 1 vaga

Estágio Administrativo – 1 vaga

Estágio comercial/B4b + C6 Bank – 10 vagas

Estágio Design/Marketing/Publicidade e Propaganda – 1 vaga

Faturista – 1 vaga

Meio oficial (Jaguacy) – 1 vaga

Motorista – 1 vaga

Motorista carreteiro – 10 vagas

Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas

Operador (a) de caixa (Boulevard Shopping) – 5 vagas

Operadora de caixa – 1 vaga

Pedreiro – 2 vagas

Porteiro noturno – 1 vaga

Projetista em Ambiente CAD – 3 vagas

Recuperador de crédito (veículos) – 2 vagas

Responsável de sala restaurante & bar – 1 vaga

Servente de obras – 2 vagas

Soldador – 2 vagas

Supervisor (a) – 1 vaga

Técnico em Informática e Eletrônica – 3 vagas

Topógrafo – 1 vaga

Vendedor (a) – 2 vagas

Vendedor (agronegócio) – 2 vagas

Vendedor de peças/estoquista – 1 vaga

Vendedor interno – 1 vaga

Vendedor (a) interno – 2 vagas

Vendedora – 1 vaga

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