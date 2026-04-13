A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 423 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Advogado (a) – Trabalhista – 3 vagas
Advogado (a) Jr - Direito do Consumidor – 6 vagas
Agente de limpeza – 1 vaga
Analista de Marketing Digital – 1 vaga
Analista de Operações I (Cadastro, Subsídios, Ofícios - Backoffice Jurídico) – 6 vagas
Analista Desenvolvedor (a) - (Back End Sr – Python) – 3 vagas
Analista Júnior (Governança de TI) – 1 vaga
Assistente de clínica odontológica - esterilização (TSB/ASB) – 1 vaga
Assistente de compras – 1 vaga
Assistente/Analista Fiscal (Escritório de Contabilidade) – 1 vaga
Atendente de loja (Boulevard Shopping) – 5 vagas
Atendente multitarefas (PCD) – 1 vaga
Atendimento – 2 vagas
Auxiliar de estoque – 2 vagas
Auxiliar de limpeza – 2 vagas
Auxiliar Administrativo – 3 vagas
Auxiliar de cozinha (Jaguacy) – 1 vaga
Auxiliar de despachante – 2 vagas
Auxiliar de expedição – 1 vaga
Auxiliar de Faturamento – 1 vaga
Auxiliar de infraestrutura – 1 vaga
Auxiliar de serviços gerais – 1 vaga
Auxiliar logístico – 40 vagas
Auxiliar logístico (PCD) – 40 vagas
Balconista (Gold Silver Bauru Shopping) – 1 vaga
Comprador de Suprimentos (Arquiteto) – 1 vaga
Consultor de relacionamento – 1 vaga
Consultor de vendas – 3 vagas
Consultor de vendas (EAD - atuação em todo o Brasil) – 30 vagas
Consultor (a) de vendas (semijoias) – 2 vagas
Criadora de conteúdo (apresentador da marca) – 1 vaga
Estágio Administrativo – 1 vaga
Estágio comercial/B4b + C6 Bank – 10 vagas
Estágio Design/Marketing/Publicidade e Propaganda – 1 vaga
Faturista – 1 vaga
Meio oficial (Jaguacy) – 1 vaga
Motorista – 1 vaga
Motorista carreteiro – 10 vagas
Operador de teleatendimento e telesserviços – 200 vagas
Operador (a) de caixa (Boulevard Shopping) – 5 vagas
Operadora de caixa – 1 vaga
Pedreiro – 2 vagas
Porteiro noturno – 1 vaga
Projetista em Ambiente CAD – 3 vagas
Recuperador de crédito (veículos) – 2 vagas
Responsável de sala restaurante & bar – 1 vaga
Servente de obras – 2 vagas
Soldador – 2 vagas
Supervisor (a) – 1 vaga
Técnico em Informática e Eletrônica – 3 vagas
Topógrafo – 1 vaga
Vendedor (a) – 2 vagas
Vendedor (agronegócio) – 2 vagas
Vendedor de peças/estoquista – 1 vaga
Vendedor interno – 1 vaga
Vendedor (a) interno – 2 vagas
Vendedora – 1 vaga