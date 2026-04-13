Um homem de 34 anos, que dirigia um VW Gol prata, invadiu a contramão e colidiu com uma Fiat Toro branca por volta das 22h deste domingo (12), na Rodovia Bauru-Ipaussu, em Paulistânia (48 quilômetros de Bauru).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a Fiat Toro seguia atrás de outro veículo quando o Gol surgiu na contramão. Com a manobra do carro à frente, o condutor da Toro não teve tempo de reagir. O Gol atingiu a lateral da picape, que capotou com o impacto. O motorista e a passageira da Toro, sua esposa, sofreram ferimentos leves e conseguiram sair do veículo. O condutor do Gol foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Santa Casa de Piratininga, com fratura no pé esquerdo.

A Polícia Militar esteve no hospital e informou que o motorista do Gol se recusou a fazer o teste do bafômetro e não possuía permissão para dirigir. A Fiat Toro foi guinchada, e o Gol ficou sob responsabilidade da cunhada do condutor. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente.