Policiais militares atenderam neste domingo (12), por volta da meia noite, um acidente de trânsito na rodovia Marechal Rondon (SP-300), no km 304, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A ocorrência envolveu dois veículos e deixou três pessoas feridas.

Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen Golf prata, que transportava uma passageira, capotou e parou no canteiro central da rodovia. Logo em seguida outro veículo, um Tera Confort, na tentativa de desviar do carro acidentado, também entrou também no canteiro central e bateu na canaleta de escoamento de águas pluviais. Na manobra, o motorista perdeu o controle da direção.

De acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, o motorista do Golf se recusou a fazer o teste do etilômetro. Os agentes afirmaram que ele apresentava odor de álcool. Já o condutor do Tera realizou o teste, que não indicou ingestão de bebida alcoólica. Os dois motoristas sofreram ferimentos. A passageira do Golf teve fratura em três costelas e deslocamento do fêmur, equipes de resgate encaminharam os três envolvidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lençóis Paulista. Até o momento da publicação desta matéria, eles permaneciam em observação médica.