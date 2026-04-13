Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (12), após furar um pedágio e acionar um dispositivo para impedir a leitura da placa do caminhão que dirigia. O caso ocorreu por volta das 23h30, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) faziam fiscalização na praça de pedágio quando abordaram o motorista de um caminhão trator de uma transportadora. Ele havia passado sem pagar a tarifa e utilizou um mecanismo instalado na cabine para bloquear a leitura da placa. Durante a abordagem, o condutor entregou o dispositivo aos policiais. Ele afirmou indignado que a instalação e o uso do equipamento foram determinados pelo seu empregador.

Segundo apurado pela polícia, o homem já havia praticado a mesma infração em outras ocasiões. Ele foi autuado e permanece à disposição da Justiça.