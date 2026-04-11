Faleceu neste sábado (11), aos 70 anos, em Bauru, Aparecido de Oliveira Lima, conhecido como Piraju, personagem com participação ativa nos bastidores da política local, especialmente entre as décadas de 1990 e 2000.

Reconhecido por sua atuação em articulações políticas e envolvimento em campanhas eleitorais, Piraju construiu sua trajetória marcada pela proximidade com lideranças e pela presença constante em movimentos e discussões públicas do município. Embora não tenha ocupado necessariamente cargos de grande visibilidade, era considerado uma figura conhecida nos círculos políticos da cidade, contribuindo para a dinâmica partidária e eleitoral de sua época.

O falecimento foi registrado neste sábado, e o velório ocorre no Centro Velatório Terra Branca, Sala 4. O sepultamento está marcado para as 16h deste sábado (11), no Cemitério Parque Jardim dos Lírios, também em Bauru.