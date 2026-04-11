Uma operação da Polícia Militar terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Jardim Vitória, em Bauru. A ação foi realizada por equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), com apoio da Cavalaria e do Canil (K9), durante patrulhamento de rotina voltado ao combate de crimes na região.

De acordo com informações da corporação, por volta das 10h30, os policiais realizavam incursão nas imediações de uma área de mata já conhecida pelo comércio de entorpecentes quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a aproximação das equipes, ambos tentaram fugir. Um dos suspeitos foi alcançado e abordado pelos policiais, enquanto o outro conseguiu escapar e não foi localizado até o momento. Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com o abordado uma mochila contendo diversas porções de drogas.

No total, foram apreendidos 267 eppendorfs de cocaína, que somaram 237 gramas, além de 108 pedras de crack, totalizando 54 gramas, e um aparelho celular. O homem foi detido em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial, juntamente com o material apreendido. Após análise da autoridade policial, a prisão foi ratificada por tráfico de drogas, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Militar informou que o patrulhamento na região deve ser intensificado, com o objetivo de coibir o tráfico e aumentar a sensação de segurança dos moradores do bairro.