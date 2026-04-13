A semana começou com temperaturas mais baixas e muita nebulosidade em Bauru na manhã desta segunda-feira (13). Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), os termômetros registraram mínima de 16 graus nas primeiras horas do dia, o que levou moradores a tirar os agasalhos do armário.

De acordo com o instituto, o início da semana no Estado de São Paulo terá variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas. A instabilidade avança a partir da região Oeste. Em Bauru, a chance de chuva é baixa, e a nebulosidade deve diminuir ao longo do dia.

As temperaturas devem permanecer amenas no começo desta manhã e à noite. À tarde, os termômetros sobem e podem chegar aos 30 graus. Para terça-feira (14), a previsão é de céu aberto, com pouca nebulosidade e sem expectativa de chuva na maior parte do Estado.