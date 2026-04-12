A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes.