A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a aplicação da vacina da Influenza para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. A aplicação é realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF), Promai e CRMI. A vacinação acontece sem agendamento, basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estão disponíveis para toda a população. A Secretaria de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.
Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes.
- Idosos com 60 anos ou mais
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes e puérperas
- Trabalhadores da saúde
- Trabalhadores da educação
- Trabalhadores dos Correios
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Profissionais das Forças Armadas
- Policiais
- Bombeiros
- Caminhoneiros
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - doenças crônicas do pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas
PONTOS DE VACINAÇÃO – INFLUENZA
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h: USF Jd. Godoy, Vila Dutra, Santa Edwirges e Vila São Paulo
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30: UBS Centro, Bela Vista, Falcão, Cardia, Nova Esperança, Redentor, Independência, Octávio Rasi, Geisel, Jussara/Celina, Parque Vista Alegre, Jd. Europa, Mary Dota, Chapadão/Mendonça, Gasparini e Beija-Flor.
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30: USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima, Nova Bauru, Pousada da Esperança e Vargem Limpa
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h: USF Distrito de Tibiriçá, Promai e CRMI