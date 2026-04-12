Um homem foi preso na madrugada deste domingo (12) por tráfico de drogas e direção perigosa após uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Botucatu. A ocorrência, registrada por volta das 3h50, mobilizou equipes da Polícia Militar, Força Tática e Radiopatrulhamento. As informações são do site Acontece Botucatu.

Segundo a PM, durante patrulhamento preventivo na região do Jardim Flamboyant, os policiais identificaram um veículo que já havia fugido de uma abordagem anterior. Ao receber ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros, o motorista desobedeceu e iniciou a fuga, trafegando em alta velocidade.

A perseguição policial passou por vários pontos da cidade, incluindo a Rodovia Domingos Sartori e a Rodovia Marechal Rondon, onde foi montado um cerco tático para tentar interceptar o veículo.