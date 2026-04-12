Um homem foi preso na madrugada deste domingo (12) por tráfico de drogas e direção perigosa após uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Botucatu. A ocorrência, registrada por volta das 3h50, mobilizou equipes da Polícia Militar, Força Tática e Radiopatrulhamento. As informações são do site Acontece Botucatu.
Segundo a PM, durante patrulhamento preventivo na região do Jardim Flamboyant, os policiais identificaram um veículo que já havia fugido de uma abordagem anterior. Ao receber ordem de parada, com sinais luminosos e sonoros, o motorista desobedeceu e iniciou a fuga, trafegando em alta velocidade.
A perseguição policial passou por vários pontos da cidade, incluindo a Rodovia Domingos Sartori e a Rodovia Marechal Rondon, onde foi montado um cerco tático para tentar interceptar o veículo.
Na sequência, o suspeito retornou à área urbana e acessou novamente a Avenida Deputado Dante Delmanto, na Vila Paulista. Em frente a um estabelecimento comercial, ele abandonou o carro e tentou escapar a pé, mas foi rapidamente alcançado e detido pelos policiais.
De acordo com o registro da ocorrência, houve resistência durante a abordagem, o que exigiu o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido. Com ele, os policiais encontraram R$ 370 em dinheiro e um recipiente contendo pinos com substância semelhante à cocaína.
Na vistoria realizada no veículo, mais entorpecentes foram localizados sob o banco do motorista, totalizando 152 pinos, entre azuis e rosas, com peso aproximado de 150 gramas. Uma testemunha que estava no carro informou aos policiais que o suspeito decidiu fugir ao notar a presença da viatura por estar transportando as drogas.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. O veículo, o aparelho celular e o dinheiro foram apreendidos.