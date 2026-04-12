Entre 2015 e 2050, a proporção de indivíduos com mais de 60 anos no mundo quase dobrará, saltando de 12% para 22%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em números absolutos, isso significa mais de 2 bilhões de pessoas. Mas viver mais não implica, necessariamente, um envelhecimento saudável. As informações são da Agência Einstein.

Durante décadas, envelhecer bem foi sinônimo de "não ficar doente". Hoje, sabe-se que vai muito além disso.

"Envelhecer saudável, à luz da ciência, é envelhecer livre de condições crônicas que prejudiquem sua qualidade de vida", resume Bruno Gualano, presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.