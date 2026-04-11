A punição aplicada ao zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, não foi apenas uma decisão disciplinar isolada. Foi um posicionamento institucional. E agora, com Neymar envolvido em nova polêmica por declaração considerada machista, a Justiça Desportiva brasileira tem diante de si um teste de coerência.

No caso do Bragantino, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) aplicou 12 jogos de suspensão e multa de R$ 30 mil após falas direcionadas à árbitra Daiane Muniz, ao fim de partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2026. A decisão repercutiu não apenas pelo conteúdo da declaração, mas pelo tamanho da pena.

Muitos torcedores se perguntaram por que a punição superou dez partidas, já que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) estabelece esse teto em casos de ato discriminatório.