A modernidade tem trazido facilidade e conforto, o acesso a alimentação se tornou mais fácil e mais rápida. O velho e saudável habito do almoço em casa com a família tem se tornado algo raro, principalmente entre os jovens. Com isso, aumentamos a ingesta de alimentos ricos e gordura e carboidrato levando a um ganho excessivo de peso aliada a uma rotina com pouco ou nenhuma atividade física.

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal (IMC). O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. É o padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que identifica o peso normal quando o resultado do cálculo do IMC está entre 18,5 e 24. Para ser considerado obeso, o IMC deve estar acima de 30.

Uma grande preocupação médica é o risco elevado de doenças associadas ao sobrepeso e à obesidade, tais como diabetes, doenças cardiovasculares (DCV) e alguns cânceres. É importante o conhecimento das comorbidades mais frequentes para permitir o diagnóstico precoce e o tratamento destas condições, e para identificar os pacientes que podem se beneficiar com a perda de peso. Isso permitirá a identificação precoce e avaliação de risco, de forma que as intervenções adequadas possam ser realizadas para reduzir a mortalidade associada.