A Banda Sinfônica Municipal de Bauru dá início à temporada de concertos de 2026 com uma proposta especial voltada à formação musical e ao incentivo de novos talentos. O espetáculo "Kids in Concert" será apresentado na próxima quinta-feira (16), às 20h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.

Sob regência do maestro Devanildo Balmant, o concerto traz ao palco uma proposta inovadora: dar protagonismo a músicos iniciantes. Ao todo, sete alunos irão se apresentar como solistas uma experiência tradicionalmente reservada a integrantes mais experientes.

"Apresentar um solo é muito importante para o músico. Geralmente, quem sola são estudantes com dois ou três anos de banda. Desta vez, trouxemos uma proposta diferente, abrindo espaço para debutantes a partir dos 11 anos", explica o maestro.