A Banda Sinfônica Municipal de Bauru dá início à temporada de concertos de 2026 com uma proposta especial voltada à formação musical e ao incentivo de novos talentos. O espetáculo "Kids in Concert" será apresentado na próxima quinta-feira (16), às 20h, no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves.
Sob regência do maestro Devanildo Balmant, o concerto traz ao palco uma proposta inovadora: dar protagonismo a músicos iniciantes. Ao todo, sete alunos irão se apresentar como solistas uma experiência tradicionalmente reservada a integrantes mais experientes.
"Apresentar um solo é muito importante para o músico. Geralmente, quem sola são estudantes com dois ou três anos de banda. Desta vez, trouxemos uma proposta diferente, abrindo espaço para debutantes a partir dos 11 anos", explica o maestro.
A iniciativa surgiu a partir do alto nível técnico de novos integrantes, que chegam ao grupo já dominando peças mais complexas. Segundo Deva, o objetivo é estimular esses jovens a enfrentarem novos desafios e ampliarem sua vivência artística. "Será uma noite de ver jovens músicos brilhando e mostrando a música que transforma", enfatiza.
O concerto reunirá mais de 70 alunos no palco, com instrumentos das famílias de sopros e percussão. O repertório inclui obras como "Mother Earth, Father Sky" (Ney Rosauro), "Baicatu" (Ricardo Silva) e "Shake My Yoke - Cornet Solo" (Ivor Bosanko), entre outras. Para esta apresentação, a formação contará ainda com violoncelos e contrabaixos, ampliando a sonoridade da banda.
Em 2026, a Banda Sinfônica Municipal de Bauru celebra 24 anos de história, consolidando-se como um importante projeto de formação musical na cidade, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Bauru.
SERVIÇO
O concerto será realizado no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, localizado na avenida Nações Unidas, quadra 8. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados por meio da plataforma lets.events, no link: https://lets.events/e/feira-do-livro-concerto-banda-sinfonica-16-04-20-00h/.