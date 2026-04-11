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TEATRO EM BAURU

Diogo Alves apresenta show de lançamento do álbum 'Feitura'

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Músico e percussionista Diogo Alves
Músico e percussionista Diogo Alves

Em uma noite especial, o público será convidado a mergulhar em uma experiência única de conexão com as origens no lançamento do álbum "Feitura", do percussionista Diogo Alves. A apresentação gratuita será realizada neste sábado (11), às 20h30, no Teatro Municipal de Bauru.

Durante o show, ritmos que atravessam gerações se encontram com novas sonoridades, criando uma atmosfera envolvente e emocionante. A noite ainda contará com performance de dança, projeções em painel de led no palco e outras surpresas para o público.

"Feitura" é mais do que um show, é um rito musical. No palco, a música ecoa como um chamado às raízes. Nascido da vivência profunda do artista em sua iniciação no Candomblé, o projeto leva ao palco uma fusão pulsante entre ritmos de matrizes africanas com a liberdade criativa do Afro Jazz, revelando um diálogo entre ancestralidade, espiritualidade e contemporaneidade.

"O show nasce como um encontro entre passado, presente e futuro, celebrando as histórias, tradições e heranças culturais que moldam quem somos. Cada canção carrega histórias de resistência, fé, luta e amor, homenageando aqueles que vieram antes de nós e pavimentaram nossos caminhos", afirma Diogo.

O projeto contou com a colaboração de músicos como Paulo Maia e Adriano Martins, além da participação da comunidade religiosa do artista, ajudando a preservar e transmitir as raízes dessa experiência espiritual.

O repertório apresenta composições criadas a partir da imersão do artista na ancestralidade. Cada música carrega a força da tradição, traduzida em sonoridades que transitam entre o terreiro e o jazz moderno. O destaque fica por conta da potente composição "Quebrando Pratos".

Ao levar para o público a força da música afro-brasileira em diálogo com o Afro Jazz, o show é um convite a uma escuta sensível e profunda que celebra a ancestralidade, reconhecendo a memória coletiva e abrindo caminhos para que a cultura afro-brasileira ocupe novos espaços no cenário musical.

O projeto "Ancestral" é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura de Bauru e da CP produções, com apoio cultural da CamJazz e financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

SERVIÇO

Lançamento do álbum "Feitura"

Local: Teatro Municipal de Bauru, avenida Nações Unidas, quadra 8
Dia: 11/4 (sábado)
Horário: 20h30

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