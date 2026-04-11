Em uma noite especial, o público será convidado a mergulhar em uma experiência única de conexão com as origens no lançamento do álbum "Feitura", do percussionista Diogo Alves. A apresentação gratuita será realizada neste sábado (11), às 20h30, no Teatro Municipal de Bauru.

Durante o show, ritmos que atravessam gerações se encontram com novas sonoridades, criando uma atmosfera envolvente e emocionante. A noite ainda contará com performance de dança, projeções em painel de led no palco e outras surpresas para o público.

"Feitura" é mais do que um show, é um rito musical. No palco, a música ecoa como um chamado às raízes. Nascido da vivência profunda do artista em sua iniciação no Candomblé, o projeto leva ao palco uma fusão pulsante entre ritmos de matrizes africanas com a liberdade criativa do Afro Jazz, revelando um diálogo entre ancestralidade, espiritualidade e contemporaneidade.