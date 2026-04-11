A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a partir desta segunda-feira (13) a 23ª edição da Feira do Livro de Bauru, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. Também estão previstas atividades nas Bibliotecas Ramais. A entrada é gratuita e aberta para toda a população. A abertura será nesta segunda-feira, às 19h. A programação segue de terça-feira (14) a sexta-feira (17), das 8h às 21h, no Centro Cultural. O evento contará com contação de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais, lançamentos de livros, rodas de conversa e outras atividades ligadas à literatura.
A Feira busca aproximar o público dos livros, despertando o interesse pela leitura, especialmente em crianças e jovens, proporcionando interação com autores, mediadores e atores, tornando a experiência mais envolvente e significativa. A Feira do Livro conta também com a participação de distribuidoras e editoras de livros, livrarias, sebos, gráficas, autores e outros empreendedores do ramo literário que incrementam as atividades, com a exposição e comercialização de produtos literários.
O poeta Rodrigues de Abreu é o homenageado desta edição. Benedito Luís Rodrigues de Abreu nasceu em Capivari, em 1987. Depois, morou em Bauru, onde faleceu em 1927, deixando importantes obras.
Ele é o patrono de uma escola - onde atualmente funciona a Etec de Bauru, de uma praça e da Biblioteca Municipal Rodrigues de Abreu.
SERVIÇO
Mais informações e agendamento de grupos de escolas e entidades podem ser obtidos com a Biblioteca Rodrigues de Abreu pelo telefone (14) 3235-9352 ou pelo e-mail bibliotecacentral@bauru.sp.gov.br
A Biblioteca vai manter normalmente o empréstimo de livros durante o período da Feira do Livro. Programação completa em www2.bauru.sp.gov.br
RETIRADA DE INGRESSOS
Para a programação noturna da Feira do Livro de Bauru, é necessário retirar ingressos gratuitos com antecedência. Para as demais atividades, o acesso será sem a necessidade de ingressos.
A retirada dos ingressos é online, e deve ser feita para o evento de interesse da pessoa. Para quem tiver dificuldade com o formato online, a Secretaria de Cultura vai disponibilizar a opção de retirada presencial na Biblioteca Rodrigues de Abreu, até sexta-feira (10), das 8h às 16h45.
Durante a realização da Feira do Livro, a retirada também poderá ser feita no mesmo local e horário. A organização reforça que os ingressos são limitados e recomenda que o público faça a retirada com antecedência.
A programação noturna da Feira do Livro reúne música, teatro e literatura em diferentes linguagens, ampliando o acesso à cultura e fortalecendo a cena artística de Bauru e região.
Os links para a retirada de ingressos estão a seguir.
Dia 13/4 (2ª feira), às 19h - Abertura oficial e show 'Toca Raul', com alunos da DEA
Link - https://lets.events/e/feira-do-livro-show-toca-raul-13-04-19-00h/
Dia 15/4 (4ª feira), às 19h - Slam 'A Batalha de Poesia Falada'
Link - https://lets.events/e/feira-do-livro-subverso-slam-15-04-19-00h/
Dia 16/4 (5ª feira), às 20h - Concerto de Abertura da Temporada com a Banda Sinfônica Municipal - 'Kids in Concert'