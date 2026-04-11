A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza a partir desta segunda-feira (13) a 23ª edição da Feira do Livro de Bauru, no Centro Cultural 'Carlos Fernandes de Paiva', na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. Também estão previstas atividades nas Bibliotecas Ramais. A entrada é gratuita e aberta para toda a população. A abertura será nesta segunda-feira, às 19h. A programação segue de terça-feira (14) a sexta-feira (17), das 8h às 21h, no Centro Cultural. O evento contará com contação de histórias, espetáculos teatrais, shows musicais, lançamentos de livros, rodas de conversa e outras atividades ligadas à literatura.

A Feira busca aproximar o público dos livros, despertando o interesse pela leitura, especialmente em crianças e jovens, proporcionando interação com autores, mediadores e atores, tornando a experiência mais envolvente e significativa. A Feira do Livro conta também com a participação de distribuidoras e editoras de livros, livrarias, sebos, gráficas, autores e outros empreendedores do ramo literário que incrementam as atividades, com a exposição e comercialização de produtos literários.

O poeta Rodrigues de Abreu é o homenageado desta edição. Benedito Luís Rodrigues de Abreu nasceu em Capivari, em 1987. Depois, morou em Bauru, onde faleceu em 1927, deixando importantes obras.