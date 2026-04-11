A Pinacoteca de Bauru está com a exposição 'Chão de Terra' aberta, com obras da artista visual Ana Francisca. A mostra conta com o apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, com o edital de Exposição Individual de Artes Visuais. A exposição vai ficar disponível ao público deste sábado (11) até o dia 9 de junho, com visitação de segunda a sexta-feira das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, que fica na rua Antônio Alves, 9-10, no Centro.

Nesta exposição, por meio de pinturas, fotografias, objetos e vídeos, Ana Francisca propõe uma reflexão que abarca ao mesmo tempo o que está dentro e fora de nós, e que tipo de relação desenvolvemos com o aquilo que nos cerca. A arquitetura urbana e rural, as memórias, a cor da argila e a cor do céu, tudo isso serve de inspiração para artista revelar que o humano é um espaço, um tempo e, sobretudo, uma passagem.

Ana Francisca nasceu em Jaú, em 1968, neta de imigrantes - seu avô materno era oleiro e o paterno cafeicultor. Cresceu entre primos e jabuticabeiras, de sítio em sítio, com os joelhos tingidos pela terra roxa. Memórias coloridas por um horizonte infinito, onde a terra roxa se encontra com o céu anil.