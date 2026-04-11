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GOSPEL

Músico de Iacanga lança primeira canção do álbum 'É sobre Ele'

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Músico, cantor e compositor de Iacanga, Hiram Ticianelli
Músico, cantor e compositor de Iacanga, Hiram Ticianelli

O músico, cantor e compositor de Iacanga, Hiram Ticianelli, lançou na última sexta-feira (3), a primeira canção do seu álbum cristão "É sobre Ele".

O álbum contará com 6 canções de autoria própria, todas com temática cristã, que serão lançadas uma a cada dois meses. A faixa de estreia se chama "Glory in Jesus" e remete ao Advento de Jesus.

Segundo o compositor, cada canção aborda uma etapa da caminhada de Jesus, desde o Seu advento até a Sua volta gloriosa, levando uma mensagem de esperança e fé ao público.

A obra está sendo distribuída nas principais plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music etc.) Link do spotify: @hiramticianellioficial

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