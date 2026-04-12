Celebramos o segundo domingo da Páscoa, inserido na oitava pascal, que a Igreja consagrou como Domingo da Divina Misericórdia, instituído por São João Paulo II. É um dia profundamente marcado pela experiência do Ressuscitado que comunica paz, renova a fé e manifesta a infinita misericórdia de Deus para com a humanidade.
Na primeira leitura (At 2,42-47), contemplamos o retrato da comunidade cristã primitiva. O texto afirma: "Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações". (At 2,42). Trata-se de uma comunidade viva, unida e solidária, onde tudo era colocado em comum e ninguém passava necessidade. A presença do Cristo Ressuscitado se manifesta na vida concreta da comunidade, que vive a alegria, a simplicidade e a comunhão fraterna. Esse modelo continua sendo um chamado atual para nossas comunidades: viver a fé de forma concreta, fraterna e comprometida.
A segunda leitura (1Pd 1,3-9) nos introduz diretamente no coração do tema deste domingo: a misericórdia de Deus. São Pedro proclama: "Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva". (1Pd 1,3). A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que transforma a vida dos fiéis, dando-lhes uma nova existência marcada pela esperança. Mesmo em meio às provações, a fé é purificada e fortalecida, conduzindo à salvação. É a misericórdia de Deus que sustenta o cristão em todas as circunstâncias.
O Evangelho (Jo 20,19-31) apresenta-nos a aparição de Jesus Ressuscitado aos discípulos. Em um ambiente marcado pelo medo e pelo fechamento - "estando fechadas as portas". (Jo 20,19) - Jesus entra e oferece o seu dom: "A paz esteja convosco". Essa paz não é apenas ausência de conflito, mas a plenitude da reconciliação com Deus. Em seguida, Jesus confere aos discípulos a missão e o poder de perdoar os pecados: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados". (Jo 20,22-23). Aqui se revela de modo especial a misericórdia divina, que se torna sacramento na vida da Igreja.
A figura de São Tomé também nos interpela. Diante da dúvida, ele busca sinais concretos. Quando finalmente encontra o Senhor, faz uma das mais belas profissões de fé: "Meu Senhor e meu Deus!" (Jo 20,28). Jesus, então, proclama bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Somos nós, hoje, chamados a viver essa fé confiante, mesmo sem as evidências visíveis.
O Domingo da Divina Misericórdia nos recorda que Deus nunca se cansa de perdoar. A misericórdia é o coração do Evangelho e a maior manifestação do amor divino. Em um mundo marcado por guerras, divisões e indiferença, a mensagem do Ressuscitado continua atual: "A paz esteja convosco". Somos enviados a ser instrumentos dessa paz e dessa misericórdia.
Celebrar este domingo é renovar a confiança em Deus, aproximar-se dos sacramentos - especialmente do Sacramento da Reconciliação - e praticar a misericórdia no dia a dia, através do perdão, da solidariedade e do amor ao próximo. Como a primeira comunidade cristã, somos chamados a testemunhar, com alegria, que Cristo está vivo no meio de nós.
Que a certeza da ressurreição fortaleça nossa fé e que a misericórdia divina transforme nossas vidas, tornando-nos sinais vivos do amor de Deus no mundo.