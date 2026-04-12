Celebramos o segundo domingo da Páscoa, inserido na oitava pascal, que a Igreja consagrou como Domingo da Divina Misericórdia, instituído por São João Paulo II. É um dia profundamente marcado pela experiência do Ressuscitado que comunica paz, renova a fé e manifesta a infinita misericórdia de Deus para com a humanidade.

Na primeira leitura (At 2,42-47), contemplamos o retrato da comunidade cristã primitiva. O texto afirma: "Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações". (At 2,42). Trata-se de uma comunidade viva, unida e solidária, onde tudo era colocado em comum e ninguém passava necessidade. A presença do Cristo Ressuscitado se manifesta na vida concreta da comunidade, que vive a alegria, a simplicidade e a comunhão fraterna. Esse modelo continua sendo um chamado atual para nossas comunidades: viver a fé de forma concreta, fraterna e comprometida.

A segunda leitura (1Pd 1,3-9) nos introduz diretamente no coração do tema deste domingo: a misericórdia de Deus. São Pedro proclama: "Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva". (1Pd 1,3). A ressurreição não é apenas um evento do passado, mas uma realidade que transforma a vida dos fiéis, dando-lhes uma nova existência marcada pela esperança. Mesmo em meio às provações, a fé é purificada e fortalecida, conduzindo à salvação. É a misericórdia de Deus que sustenta o cristão em todas as circunstâncias.