O resgate da cerâmica ancestral tem se tornado símbolo de identidade, memória e cura na Aldeia Kopenoti, na Terra Indígena Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru). Mais do que uma atividade artesanal, o projeto coletivo vem promovendo a reconexão do povo Terena com uma tradição histórica que, por muitos anos, permaneceu adormecida, além de proporcionar bem-estar e fortalecimento espiritual à comunidade.

O cacique Chicão Terena destaca que a iniciativa representa um marco para a aldeia ao aproximar anciãs, jovens e crianças de um saber ancestral que faz parte da essência do povo.

"Esse projeto tem uma importância muito grande para a comunidade. Ele traz o resgate da nossa ancestralidade e da prática cultural do trabalho com a cerâmica do povo Terena. Envolve as anciãs e a juventude, fortalecendo o convívio comunitário e a nossa espiritualidade", afirmou.