A Praça Machado de Mello, no centro de Bauru, entre a antiga estação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e o Calçadão da rua Batista de Carvalho, reúne parte importante da história da formação urbana da cidade. O espaço homenageia o engenheiro Joaquim Machado de Mello, um dos responsáveis pela construção da NOB, ferrovia que consolidou Bauru como o maior entroncamento férreo da América do Sul no início do século 20.

A história da praça remonta aos primeiros anos de desenvolvimento da cidade, quando a região ainda apresentava poucas construções e extensas áreas de vegetação rasteira, com capim e pequenos arbustos. A transformação da área em praça pública só foi possível graças à doação de parte do terreno pelo então superintendente da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB), o engenheiro Dr. Joaquim Machado de Mello.

À época, o município não dispunha de recursos para desapropriar a área triangular situada entre as ruas Sorocabana (em frente à Estação Central da NOB), Piatã (Monsenhor Claro) e Batista de Carvalho. Em 3 de setembro de 1917, Machado de Mello oficializou a doação da área, com a sugestão de que a área fosse usada se construir uma praça. Em homenagem ao gesto, a Prefeitura e Câmara Municipal deram o nome do engenheiro ao local.