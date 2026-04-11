O amplo e bilionário programa de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) da gestão da prefeita Suéllen Rosim deve ter a sua primeira ação judicial relativa ao edital de esgoto e drenagem da bacia da avenida Nações Unidas. É o que informa o ex-secretário municipal de planejamento, o urbanista José Xaides, em relação à cobrança de piscinões e micro e macrodenagem.

Da concessão homologada no mês passado pela gestão Suéllen - tendo como vencedora o consórcio liderado pelo grupo CBI (Companhia Brasileira de Infraestrutura) - a ação popular anunciada pelos segmentos municipais setoriais discute que o edital cobra de todos os bauruenses por uma despesa de construção e manutenção que deveria ser suportada apenas por quem reside na bacia da av. Nações Unidas e sua àrea de influência.

Ou seja, o urbanista aciona o Poder Judiciário para que seja anulada a tarifa global que inclui obras e serviços de esgoto sem diferenciação e separação para a drenagem. "Nossa ação popular combate que o morador lá do Parque Bauru ou de outros bairros fora da região da avenida Nações Unidas não pode pagar, embutido no edital de esgoto, pelo custo específico de drenagem. A lei não permite cobrarem a divisão para os moradores do entorno ou que utilizam a bacia da Nações Unidas. E é isso que a cobrança da tarifa de esgoto faz para o custo da instalação dos piscinões e micro e macrodrenagem", explica Xaides.