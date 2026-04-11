O projeto de lei (PL) da prefeita Suéllen Rosim (PSD) para a revisão do Plano Diretor (PD) retira o mapa de macrodrenagem e todos os artigos que definem, desde 2008, áreas destinadas a barragens para o controle e combate ao agravamento de inundações na área urbana de Bauru. O PL está em tramitação na Comissão de Justiça, Legislação e Redação do Poder Legislativo.

Na semana passada, em reunião com membros da Comissão de Justiça - que analisa a matéria - o promotor de Urbanismo, Henrique Varonez, disse que a retirada de temas da lei é uma opção do Poder Executivo. Ele argumenta que cabe aos vereadores, e à comunidade, discutir o que deve ser mantido, retirado ou modificado na revisão da principal lei que rege as formas de ocupação urbana e rural da cidade.

O procurador municipal Nilo Kazan, que analisou as propostas tanto do Plano Diretor quanto da nova Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS) - também em discussão no Legislativo - comenta que o texto final dos PLs segue orientação do Executivo. "O que nós observamos é que a drenagem estava sendo tratada em paralelo, assim como outros temas que fizeram parte do estudo e que serão regulamentados posteriormente. O Plano Diretor também não traz . várias regulamentações. A opção é para que se tenha uma etapa para o plano específico de macrodrenagem", aborda.