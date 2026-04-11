Amantini Filho
Mais um bauruense se lança na disputa eleitoral, como pré-candidato a deputado estadual, pelo União Brasil. Trata-se do jovem médico oftalmologista Ricardo Amantini Filho, de tradicional família local. Com essa novidade, agora são 20 os pré-candidatos a deputado em Bauru: 11 a estadual e 9 a federal.
Formação acadêmica
Ricardo é graduado em Medicina pela Unoeste (2006–2011), com Residência Médica em Oftalmologia pelo Hospital CEMA (2013– 2016), Fellowship em Catarata – Hospital CEMA (2016–2018) - com título de Especialista em Oftalmologia. É cooperado da Unimed e tem mais de 55 mil cirurgias de catarata feitas.
Tarcísio chama
O ex-governador Rodrigo Garcia e o ex-secretário de Desenvolvimento Regional (Governo João Doria) Marco Vinholi têm a missão de reaproximar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com prefeitos do Interior, em meio a relatos de desgaste na interlocução com os municípios. A informação é da Revista IstoÉ.
Municipalistas
Ex-tucanos, Garcia e Vinholi se filiaram recentemente ao Republicanos, a convite de Tarcísio e de Roberto Carneiro, presidente da sigla em SP. Ambos são municipalistas, classe de políticos que defendem o fortalecimento econômico, social e político dos municípios no Estado e na União.
Sinuhe na área
Na manhã desta sexta (10), tomou posse do cargo de vereador o primeiro suplente da chapa do MDB, o Professor Sinuhe. Ele assume a cadeira de Markinho Souza (MDB), que se licenciou do mandato na Câmara Municipal de Bauru após ter solicitado afastamento temporário e não remunerado por motivos pessoais.
Helinho preside
A solenidade de posse, que ocorreu na Sala da Presidência, foi conduzida por Cabo Helinho (PL), que ocupará a função de presidente da Casa de Leis durante a licença de Markinho. Também estiveram presentes os vereadores Miltinho Sardin (PSD), Dário Dudário (PSD) e Arnaldinho Ribeiro (Avante).
Esqueceram...
Por falar na Câmara, comentário apimentado ouvido nesta quinta-feira (9) à noite, nos corredores da Casa de Leis, durante a sessão solene de entrega da nova Medalha “Mérito da Saúde” a profissionais de destaque na área: ninguém da base governista se lembrou de homenagear o vice-prefeito Orlando Costa Dias, que é médico. Cada vereador entregou uma honraria a um ou uma profissional de sua escolha...