Amantini Filho

Mais um bauruense se lança na disputa eleitoral, como pré-candidato a deputado estadual, pelo União Brasil. Trata-se do jovem médico oftalmologista Ricardo Amantini Filho, de tradicional família local. Com essa novidade, agora são 20 os pré-candidatos a deputado em Bauru: 11 a estadual e 9 a federal.

Formação acadêmica

Ricardo é graduado em Medicina pela Unoeste (2006–2011), com Residência Médica em Oftalmologia pelo Hospital CEMA (2013– 2016), Fellowship em Catarata – Hospital CEMA (2016–2018) - com título de Especialista em Oftalmologia. É cooperado da Unimed e tem mais de 55 mil cirurgias de catarata feitas.

Tarcísio chama

O ex-governador Rodrigo Garcia e o ex-secretário de Desenvolvimento Regional (Governo João Doria) Marco Vinholi têm a missão de reaproximar o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com prefeitos do Interior, em meio a relatos de desgaste na interlocução com os municípios. A informação é da Revista IstoÉ.