Quem luta para emagrecer já se deparou com a dúvida: usar ou não as canetas emagrecedoras que têm se popularizado tanto recentemente. Elas ajudam, sim, na perda de peso porque diminuem o apetite, mas precisam de recomendação médica.

Tomá-las por conta própria não é o melhor caminho e é sobre esse assunto que falo mais nesta coluna.

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