Quem luta para emagrecer já se deparou com a dúvida: usar ou não as canetas emagrecedoras que têm se popularizado tanto recentemente. Elas ajudam, sim, na perda de peso porque diminuem o apetite, mas precisam de recomendação médica.
Tomá-las por conta própria não é o melhor caminho e é sobre esse assunto que falo mais nesta coluna.
Continue lendo para saber!
O que são as canetas emagrecedoras?
Canetas emagrecedoras são o nome popular de medicamentos usados para controlar o diabetes, que ajudam a perder peso, sobretudo porque diminuem o apetite. Hoje, são várias as opções, como Mounjaro, Ozempic e Zepbound.
Mounjaro é o nome comercial de um tipo de caneta emagrecedoras cujo princípio ativo é a tirzepatida, criada originalmente para tratar diabetes tipo 2, e não para emagrecimento, Porém, durante os estudos clínicos, os pacientes perderam bastante peso e isso levou à aprovação da tirzepatida também para obesidade.
Como ela funciona no corpo?
Quando falamos do Mounjaro, o princípio ativo é a tirzepatida, que age em dois receptores hormonais ao mesmo tempo: GLP-1 e GIPO, que são liberados naturalmente pelo organismo depois que fazemos as refeições.
Ao estimular esses receptores, o medicamento aumenta a produção de insulina quando a glicose está elevada, reduz a liberação de glucagon (hormônio que eleva o açúcar no sangue), retarda o esvaziamento do estômago e promove maior sensação de saciedade. Na prática, isso significa melhor controle metabólico e redução significativa do apetite.
Para quem são recomendadas?
O perfil de indicação inclui pessoas com diabetes tipo 2 e também indivíduos com obesidade ou sobrepeso associado a comorbidades, sempre sob orientação médica. Um ponto importante é que se trata de um tratamento metabólico contínuo.
Ao interromper o uso, é comum que o apetite aumente novamente e parte do peso perdido possa ser recuperada. Isso acontece porque o medicamento age diretamente nos mecanismos hormonais que regulam a fome e a saciedade.
Quais são os riscos de usar as canetas sem bom acompanhamento médico?
Como todo medicamento, há efeitos colaterais. Os mais comuns são náusea, vômito, diarreia, constipação, azia e redução do apetite — sintomas que costumam ser mais intensos no início do tratamento. Em casos raros, podem ocorrer complicações como pancreatite, problemas na vesícula biliar e hipoglicemia, ainda mais quando associado a outros medicamentos para diabetes — por isso, é essencial que a medicação tenha controle médico.
O uso não é recomendado para pessoas com histórico pessoal ou familiar de câncer medular de tireoide ou síndrome MEN2.
Além disso, se você usa as canetas sem o devido cuidado, pode ter caso de flacidez acentuada, perda de cabelo e perda muscular. Portanto, jamais se medique por conta.
Canetas emagrecedoras são o melhor caminho para emagrecer?
Depende de cada caso. As canetas emagrecedoras são hoje as ferramentas mais potentes disponíveis para perda de peso no contexto médico. Mas isso não significa que sejam o melhor caminho para todo mundo.
Esses medicamentos funcionam regulando hormônios ligados à fome e à saciedade, o que reduz o apetite e facilita manter um déficit calórico. Em pessoas com obesidade ou sobrepeso associado a problemas como diabetes, pressão alta ou resistência à insulina, eles podem ser transformadores.
Por outro lado, eles não substituem mudança de hábitos. A base do emagrecimento continua sendo alimentação adequada, ingestão proteica suficiente, treino de força para preservar massa muscular, sono regulado e controle do estresse. A medicação facilita esse processo — ela não faz o trabalho sozinha.
Também existem pontos importantes a considerar: custo elevado, possíveis efeitos colaterais gastrointestinais, necessidade de uso contínuo e risco de recuperar parte do peso ao interromper o tratamento.
Para quem tem pouco excesso de peso, boa saúde metabólica e consegue emagrecer com ajustes estruturados de estilo de vida, muitas vezes não é necessário recorrer a medicação.
De qualquer forma, o primeiro cuidado quando se deseja emagrecer é buscar ajuda médica, jamais tome medicamentos por conta própria.
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027