Após o fechamento do primeiro trimestre de 2026, as projeções para o crescimento da economia brasileira mostram um cenário de otimismo moderado, com o mercado financeiro e instituições oficiais ajustando levemente suas expectativas.

Projeções de crescimento do PIB (2026)

Último Boletim Focus (Mercado Financeiro) aponta a mediana das expectativas do mercado para o PIB de 2026 em 1,85%. Banco Central (BC): em seu Relatório de Política Monetária (RPM) do primeiro trimestre, a autoridade monetária manteve uma projeção de crescimento de 1,6% para o ano de 2026. FMI (Fundo Monetário Internacional): o organismo internacional estima uma expansão de 1,6% para a economia brasileira neste período. O IPEA: a projeção do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também converge para uma alta de 1,6% em 2026.