Jaú - Após um período de pausa marcado pelo luto, a Viva! Feira retorna ao calendário cultural de Jaú (47 quilômetros de Bauru) com edição especial neste sábado (11), a partir das 16h, na Caçambaria Espaço Arte, com entrada gratuita. A retomada acontece em clima de homenagem ao produtor cultural Wilson Moraes, figura importante da cena artística local e produtor cultural da Caçambaria cujo trabalho e presença seguem como referência para artistas, produtores e iniciativas independentes da cidade.

Realizada dentro do projeto Universo Jacarandá, a feira reafirma sua proposta de fortalecer a economia criativa, valorizar artistas independentes e ampliar o acesso à cultura com uma programação gratuita e aberta ao público.

A programação começa com a apresentação do Coral Jacarandá, regido por Lê Ferreira, com canções relacionadas a natureza, seguida pelo Show de Talentos, que convida artistas locais a ocuparem o palco e compartilharem suas expressões.