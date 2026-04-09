09 de abril de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM JAÚ

Viva! Feira retoma programação com edição especial na Caçambaria

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A feira reafirma sua proposta de fortalecer a economia criativa, valorizar artistas independentes e ampliar o acesso à cultura com uma programação gratuita e aberta ao público
A feira reafirma sua proposta de fortalecer a economia criativa, valorizar artistas independentes e ampliar o acesso à cultura com uma programação gratuita e aberta ao público

Jaú - Após um período de pausa marcado pelo luto, a Viva! Feira retorna ao calendário cultural de Jaú (47 quilômetros de Bauru) com edição especial neste sábado (11), a partir das 16h, na Caçambaria Espaço Arte, com entrada gratuita. A retomada acontece em clima de homenagem ao produtor cultural Wilson Moraes, figura importante da cena artística local e produtor cultural da Caçambaria cujo trabalho e presença seguem como referência para artistas, produtores e iniciativas independentes da cidade.

Realizada dentro do projeto Universo Jacarandá, a feira reafirma sua proposta de fortalecer a economia criativa, valorizar artistas independentes e ampliar o acesso à cultura com uma programação gratuita e aberta ao público.

A programação começa com a apresentação do Coral Jacarandá, regido por Lê Ferreira, com canções relacionadas a natureza, seguida pelo Show de Talentos, que convida artistas locais a ocuparem o palco e compartilharem suas expressões.

Mais do que uma apresentação, o momento carrega um gesto importante: o de enfrentar os próprios medos e se colocar diante do público, abrindo espaço para o encontro, a escuta e o reconhecimento. O palco, nesse contexto, se torna um lugar de troca e afirmação.

Encerrando a programação, o grupo Novos Paulistas sobe ao palco às 19h30 com um repertório que passeia pela música popular brasileira, trazendo releituras e interpretações que dialogam com diferentes gerações. Com presença de palco e sensibilidade musical, o grupo contribui para fechar a noite em um clima de celebração e conexão com o público.

Além das apresentações artísticas, a Viva! Feira contará com a participação de cerca de 20 expositores, reunindo diferentes vertentes do artesanato e também opções de culinária vegana. A diversidade de produtos e propostas reforça o caráter da feira como espaço de valorização da produção local, da economia criativa e do encontro entre artistas, produtores e comunidade.

Para Carolina Panini, gestora da Caçambaria e organizadora do evento, esta edição marca um momento importante de retomada. “É um reencontro com o público, com os artistas e com tudo aquilo que seguimos construindo coletivamente. Também é uma forma de reconhecer e celebrar o legado do Moraezinho”, diz.

A iniciativa integra o projeto Universo Jacarandá, contemplado pelo edital PROAC/PNAB nº 38 – Manutenção de Espaços Culturais, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Wilson Moraes: legado na cultura de Jaú

Produtor cultural atuante, Wilson Moraes teve papel importante no fortalecimento da cena artística de Jaú. Ao longo de sua trajetória, contribuiu para a criação e manutenção de espaços de circulação cultural e incentivo a artistas locais.

Falecido recentemente após enfrentar uma longa batalha contra o câncer, deixa como legado o compromisso com a cultura, a valorização das iniciativas independentes e o incentivo à produção artística na cidade.

Serviço

Viva! Feira

Data: Sábado, dia 11 de abril, a partir das 16h

Local: Caçambaria Espaço Arte, na rua Tenente Lopes, 1569, na Vila Nova, em Jaú

Programação

16h30 — Coral Jacarandá

17h às 19h30 — Show de Talentos

19h30 — Grupo Novos Paulistas

Produtor cultural atuante, Wilson Moraes teve papel importante no fortalecimento da cena artística de Jaú.
Produtor cultural atuante, Wilson Moraes teve papel importante no fortalecimento da cena artística de Jaú.
Carolina Panini, gestora da Caçambaria e organizadora do evento
Carolina Panini, gestora da Caçambaria e organizadora do evento

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários