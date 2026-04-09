Jaú - Após um período de pausa marcado pelo luto, a Viva! Feira retorna ao calendário cultural de Jaú (47 quilômetros de Bauru) com edição especial neste sábado (11), a partir das 16h, na Caçambaria Espaço Arte, com entrada gratuita. A retomada acontece em clima de homenagem ao produtor cultural Wilson Moraes, figura importante da cena artística local e produtor cultural da Caçambaria cujo trabalho e presença seguem como referência para artistas, produtores e iniciativas independentes da cidade.
Realizada dentro do projeto Universo Jacarandá, a feira reafirma sua proposta de fortalecer a economia criativa, valorizar artistas independentes e ampliar o acesso à cultura com uma programação gratuita e aberta ao público.
A programação começa com a apresentação do Coral Jacarandá, regido por Lê Ferreira, com canções relacionadas a natureza, seguida pelo Show de Talentos, que convida artistas locais a ocuparem o palco e compartilharem suas expressões.
Mais do que uma apresentação, o momento carrega um gesto importante: o de enfrentar os próprios medos e se colocar diante do público, abrindo espaço para o encontro, a escuta e o reconhecimento. O palco, nesse contexto, se torna um lugar de troca e afirmação.
Encerrando a programação, o grupo Novos Paulistas sobe ao palco às 19h30 com um repertório que passeia pela música popular brasileira, trazendo releituras e interpretações que dialogam com diferentes gerações. Com presença de palco e sensibilidade musical, o grupo contribui para fechar a noite em um clima de celebração e conexão com o público.
Além das apresentações artísticas, a Viva! Feira contará com a participação de cerca de 20 expositores, reunindo diferentes vertentes do artesanato e também opções de culinária vegana. A diversidade de produtos e propostas reforça o caráter da feira como espaço de valorização da produção local, da economia criativa e do encontro entre artistas, produtores e comunidade.
Para Carolina Panini, gestora da Caçambaria e organizadora do evento, esta edição marca um momento importante de retomada. “É um reencontro com o público, com os artistas e com tudo aquilo que seguimos construindo coletivamente. Também é uma forma de reconhecer e celebrar o legado do Moraezinho”, diz.
A iniciativa integra o projeto Universo Jacarandá, contemplado pelo edital PROAC/PNAB nº 38 – Manutenção de Espaços Culturais, com apoio da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
Wilson Moraes: legado na cultura de Jaú
Produtor cultural atuante, Wilson Moraes teve papel importante no fortalecimento da cena artística de Jaú. Ao longo de sua trajetória, contribuiu para a criação e manutenção de espaços de circulação cultural e incentivo a artistas locais.
Falecido recentemente após enfrentar uma longa batalha contra o câncer, deixa como legado o compromisso com a cultura, a valorização das iniciativas independentes e o incentivo à produção artística na cidade.
Serviço
Viva! Feira
Data: Sábado, dia 11 de abril, a partir das 16h
Local: Caçambaria Espaço Arte, na rua Tenente Lopes, 1569, na Vila Nova, em Jaú
Programação
16h30 — Coral Jacarandá
17h às 19h30 — Show de Talentos
19h30 — Grupo Novos Paulistas