Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (7) terminou na morte do servidor público aposentado de Arealva Antônio Orides Carminato Martins, no trevo próximo à distribuidora Devito, em Boraceia (110 quilômetros de Bauru). A colisão envolveu um veículo Gol branco e uma motocicleta no cruzamento da rodovia. Antônio, conhecido como Toninho Martins, tinha 68 anos. Era ele quem conduzia a motocicleta.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Arealva nesta quarta-feira (8), Martins ingressou no Executivo Municipal em outubro de 2003 e permaneceu até fevereiro de 2024, atuando por mais de duas décadas.

Segundo o portal Arealva Informações, o trecho onde ocorreu o acidente é conhecido por motoristas da região pelo alto índice de ocorrências. Considerado um ponto crítico da rodovia, o trevo possui características antigas e exige atenção redobrada de quem trafega pelo local. Até o momento, as circunstâncias da colisão não foram oficialmente esclarecidas. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

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