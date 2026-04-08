Condutor de um dos veículos ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros

Os dois homens socorridos na tarde desta quarta-feira (8) após colisão frontal entre dois carros no acesso que liga a rodovia Cezário José de Castilho (SP-321) ao Distrito de Jacuba, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), não resistiram aos graves ferimentos. Um deles morreu na Santa Casa da cidade e, o segundo, no Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, por razões a serem esclarecidas, um monza e um corsa sedan colidiram frontalmente a cerca de 1,5 quilômetro do trevo de acesso a Jacuba e os dois condutores sofreram ferimentos graves. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar (PM).

V.B.P., 75 anos, condutor do monza, foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Arealva, onde entrou em óbito. O motorista do Corsa, A.P.B.S., 63 anos, foi retirado das ferragens pelos bombeiros e conduzido ao PSC de Bauru em uma mega-operação que chegou a fechar a avenida Duque de Caxias para agilizar o socorro. Porém, ele também não resistiu.