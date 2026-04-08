08 de abril de 2026
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EM JACUBA, AREALVA

Colisão deixa 2 feridos graves e Duque é fechada para o socorro

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Condutor de um dos veículos ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros
Condutor de um dos veículos ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros

Arealva - Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas gravemente feridas, na tarde desta quarta-feira (8), no acesso que liga a rodovia Cezário José de Castilho (SP-321) ao Distrito de Jacuba, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). Para agilizar o socorro a uma das vítimas, que foi conduzida ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, a Polícia Militar (PM) fechou a avenida Duque de Caxias.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, um monza e um corsa sedan colidiram frontalmente a cerca de 1,5 quilômetro do trevo de acesso a Jacuba.

Os condutores, dois homens, sofreram ferimentos graves. Um deles foi levado à Santa Casa de Arealva. Já o segundo foi retirados das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao PSC de Bauru.

As identidades das vítimas não foram divulgadas. Além dos bombeiros, atuaram na ocorrência equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM). O JCNET/Sampi acompanha o caso.

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