Arealva - Uma colisão frontal entre dois carros deixou duas pessoas gravemente feridas, na tarde desta quarta-feira (8), no acesso que liga a rodovia Cezário José de Castilho (SP-321) ao Distrito de Jacuba, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). Para agilizar o socorro a uma das vítimas, que foi conduzida ao Pronto-Socorro Central (PSC) de Bauru, a Polícia Militar (PM) fechou a avenida Duque de Caxias.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, um monza e um corsa sedan colidiram frontalmente a cerca de 1,5 quilômetro do trevo de acesso a Jacuba.

Os condutores, dois homens, sofreram ferimentos graves. Um deles foi levado à Santa Casa de Arealva. Já o segundo foi retirados das ferragens por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao PSC de Bauru.