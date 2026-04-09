Bariri - A Polícia Civil prendeu preventivamente, no início da tarde desta quinta-feira (9), em Pederneiras, a ex-gerente de um banco em Bariri (56 quilômetros de Bauru) suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões de contas bancárias. O marido dela também foi preso. O casal responde pelos crimes de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Investigação conduzida pela Delegacia de Bariri revelou que, enquanto ocupava cargo de gerente de contas de uma agência bancária em Bariri, C.M.T., de 24 anos, teria sido a responsável por um desfalque de R$ 2 milhões em contas de clientes, gerando prejuízo à instituição em razão da obrigatoriedade de ressarcimento dos valores desviados.
No decorrer do inquérito, a Polícia Civil apurou ainda que o marido dela, G.C.R. (idade não informada), teria atuado como colaborador nos desvios, manipulando e ocultando parte dos valores de origem ilícita. Com a conclusão das investigações, o delegado André Ferreira representou pela prisão preventiva do casal, que foi deferida pela Justiça.
Relembre o caso
Os desvios milionários passaram a ser investigados pela Polícia Civil em julho do ano passado. Na ocasião, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que dois inquéritos haviam sido instaurados para apurar denúncias de saques irregulares e empréstimos não autorizados. Todas as vítimas seriam correntistas da mesma instituição bancária, que não teve o nome divulgado.
"As vítimas identificaram movimentações suspeitas ao verificarem seus extratos", declarou a SSP, revelando que, desde o dia 23 de junho, 12 boletins de ocorrência relacionados ao caso haviam sido registrados, com prejuízo estimado na época em aproximadamente R$ 3,2 milhões, entre saques irregulares e empréstimos não autorizados.