Bariri - A Polícia Civil prendeu preventivamente, no início da tarde desta quinta-feira (9), em Pederneiras, a ex-gerente de um banco em Bariri (56 quilômetros de Bauru) suspeita de desviar cerca de R$ 2 milhões de contas bancárias. O marido dela também foi preso. O casal responde pelos crimes de estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Investigação conduzida pela Delegacia de Bariri revelou que, enquanto ocupava cargo de gerente de contas de uma agência bancária em Bariri, C.M.T., de 24 anos, teria sido a responsável por um desfalque de R$ 2 milhões em contas de clientes, gerando prejuízo à instituição em razão da obrigatoriedade de ressarcimento dos valores desviados.

No decorrer do inquérito, a Polícia Civil apurou ainda que o marido dela, G.C.R. (idade não informada), teria atuado como colaborador nos desvios, manipulando e ocultando parte dos valores de origem ilícita. Com a conclusão das investigações, o delegado André Ferreira representou pela prisão preventiva do casal, que foi deferida pela Justiça.

Relembre o caso