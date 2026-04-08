Policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (8), em uma residência na Vila Santa Izabel, em Bauru, um homem de 46 anos com anabolizantes, canetas emagrecedoras e medicamentos sujeitos a controle especial avaliados em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a Polícia Civil, investigações conduzidas pela 1.ª DIG apuraram que F.D.D.O. (apenas iniciais foram divulgadas) mantinha em depósito e comercializava, de forma clandestina, produtos anabolizantes e medicamentos sem registro.

Durante cumprimento de mandado de busca na casa dele, as equipes encontraram centenas de substâncias de origem estrangeira (paraguaia e argentina), entre anabolizantes e medicamentos para emagrecimento e sujeitos a controle especial.