O Ministério Público (MP), por meio do CyberGaeco, e a Polícia Militar (PM), através do Centro de Inteligência e do 3.º Batalhão de Choque, deflagraram na manhã desta quinta-feira (9) a "Operação Gromming" com o objetivo de impedir o funcionamento de uma organização criminosa especializada em estelionatos digitais que lesou uma empresa com sede em Bauru.

As investigações apontam que o grupo se passava por grandes empresas financeiras para aplicar golpes, incluindo a emissão de boletos falsos, prática que já fez mais de 600 vítimas, de acordo com o MP.

Os criminosos também atuavam no aliciamento de servidores para obtenção indevida de dados de clientes, além de manterem websites fraudulentos em nome de empresas idôneas ou simulando parcerias com elas.