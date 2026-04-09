O Ministério Público (MP), por meio do CyberGaeco, e a Polícia Militar (PM), através do Centro de Inteligência e do 3.º Batalhão de Choque, deflagraram na manhã desta quinta-feira (9) a "Operação Gromming" com o objetivo de impedir o funcionamento de uma organização criminosa especializada em estelionatos digitais que lesou uma empresa com sede em Bauru.
As investigações apontam que o grupo se passava por grandes empresas financeiras para aplicar golpes, incluindo a emissão de boletos falsos, prática que já fez mais de 600 vítimas, de acordo com o MP.
Os criminosos também atuavam no aliciamento de servidores para obtenção indevida de dados de clientes, além de manterem websites fraudulentos em nome de empresas idôneas ou simulando parcerias com elas.
Outro método identificado pelas apurações foi a negociação de dívidas reais, em que os integrantes da organização se apresentavam como os verdadeiros credores para induzir as vítimas ao pagamento.
A empresa lesada está sediada em Bauru. O nome dela não foi informado pelo MP. Já os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na zona leste da capital paulista e no município de Indaiatuba.
"Com as diligências, o Ministério Público pretende desarticular a quadrilha, interromper suas atividades e avançar na identificação de envolvidos e de novas vítimas, além de buscar a recuperação dos valores obtidos de forma ilícita", informa o órgão, por meio de nota.